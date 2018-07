Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca fiecare cicatrice are o poveste, iar unele dintre ele oamenii le poarta cu mandrie, pentru ca este semnul ca au supraviețuit unei incercari. Inca din cele mai vechi timpuri, razboinicii se laudau cu semnele pe care le dobandeau in lupte, dar in zilele noastre nu se mai aplica. Insa, sunt…

- Leonard Gavriliu s-a nascut la 1 aprilie 1927 in Pascani. Scriitor, publicist si traducator, Leonard Gavriliu a debutat cu versuri in 1939 in revista Luminita, iar cu proza in anul 1947 in revista Pygmalion din Iasi. A fost redactor la ziarul Luptatorul banatean din Timisoara in perioada 1948-1952,…

- Ultimii doi ani din viata lui Catrinel Sandu au fost cumpliti. A aflat ca soțul o inșala, a plans și a suferit enorm. Dar soarele a rasarit și pe strada ei. In viața sa a aparut un alt barbat, un stomatolog cu propria clinica in America. A fost vremea schimbarilor majore, pentru ca coregrafa…

- Aviatoarea Ruxanda Agache Mihes s a stins din viata Tristul anunt a fost facut de Fundatia "Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu 39; 39; pe pagina de Facebook.Azi noapte s a stins din viata aviatoarea Ruxanda Agache Mihes, suflet de romanca, a iubit zborul,dar si zborul a iubit o pe ea. In anul…

- Este cat se poate de clar. Catrinel Sandu a inceput o viata noua si este cat se poate de fericita. Dupa ce in urma cu o luna si-a anuntat divortul, iar ieri Spynews.ro a dezvaluit in exclusivitate noi detalii despre viata lui Catrinel Sandu, iata ca aceasta nu face decat sa confirme ceea ce noi am spus…

- Adriana Bahmuțeanu a ținut ascunsa ultima relație in care este implicate, dar acum a decis sa spuna mai multe. A facut-o la emisiunea ”Rai, da Buni”, moderata de Mihai Morar. „Exista si asa ceva. Viata merge inainte. Toate vor fi anuntate la timpul lor. Nu mi-e frica sa o iau de la capat, important…

- Un botosanean care a iesit din puscarie cu doar cateva luni in urma si-a mutilat concubina cu un ciocan. Barbatul s-a sinucis dupa ce si-a dat seama ce a facut. Femeia batuta cu sadism se zbate intre viata si moarte.

- Ion Luca Caragiale a ocolit intotdeauna orice detaliu autobiografic si mai ales intim. Cand Horia Petrea-Petrescu, fiul unui amic aradean, si-a ales ca tema de doctorat viata si activitatea sa literara, i-a solicitat lui Caragiale date despre el. Scriitorul, mai mult constrans, i-a facut favoarea de…