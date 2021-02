Iubirea nu moare nici pe pandemie: Cântec-manifest al celor de la Voltaj (VIDEO) Trupa Voltaj sarbatorește dragostea și speranța prin lansarea videoclipului „Doar pentru ea”. Un single despre care Calin Goia vobește cu mult drag. Compus de catre Voltaj, single-ul este o declarație de iubire sincera „doar pentru ea”. Cand iubirea iși face apariția, totul se transforma și fiecare moment petrecut impreuna este unic, iar clipul reda prin imagini esența acestei povești a doi indragostiți ce se privesc cu aceeași iubire ca in prima zi. „Piesa «Doar pentru ea» e o declarație sincera de dragoste, o piesa inspirata de jumatațile noastre, in momente in care eram departe de ele. Dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

