Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladiri bombardate și mașini incendiate au devenit virale, scrie digi24.ro.

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladiri bombardate și mașini incendiate au devenit virale.Ceremonia a avut loc la metrou, iar martori le-au fost colegii de la centrul umanitar la care lucreaza amandoi, dar…

- Razboi in Ucraina, ziua 13. Dupa a treia runda de negocieri de luni intre Rusia și Ucraina, nu au existat progrese semnificative. Astazi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ține o alocuție ”istorica” in Camera Comunelor din Marea Britanie, la or

- Razboi in Ucraina. A șaptea zi de conflict. Armata rusa incearca in continuare sa patrunda și sa cucereasca in marile orașe. Sunt bombardamente puternice la Kiev și Harkov . Ce se va intampla azi? Se reiau negocierile de pace. A doua runda. Intre timp, Ucraina se afla sub asediu. Harta invaziei rusești.…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…