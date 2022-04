Stiri pe aceeasi tema

Ovidiu Komornyik a lansat, miercuri seara, pe YouTube, melodia "Nu omorati iubirea (cantec pentru pace)", un mesaj pentru toata lumea, relateaza Agerpres.

Liderul comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, senatorul Ioan Chirteș (PNL), a povestit marți, la Antena 3, ca directorul SRI le-a prezentat parlamentarilor, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina, trei scenarii posibile.

Kremlinul denunta miercuri o initiativa a Poloniei de a transfera avioane de lupta poloneze de tip MiG-29 americanilor, pentru ca acestia sa le trimita apoi Ucrainei, drept un demers care ar crea un "scenariu potential periculos", relateaza AFP.

Senatorul republican Marco Rubio a avansat luni, pe contul sau de Facebook, teoria potrivit careia o parte din administrația americana se gandește sa negocieze cu rușii o parte din sancțiunile financiare in schimbul unei ințelegeri cu Iranul.

• Pentru moment, in Romania, unde efectul energiei mai scumpe se adauga materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (seceta), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru paine.

Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a afirmat, sambata, la conferinta de securitate de la Munchen, ca Ucraina s-ar putea confrunta cu "cel mai rau scenariu" saptamana viitoare, potrivit news.ro.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, arata ca Alianța nu crede foarte tare in intențiile Rusiei de a rezolva conflictul pe cale diplomatica și arata ca țarile NATO sunt pregatite pentru cel mai rau scenariu, acela fiind o invazie la scara larga a Ucrainei.

Pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, Ben Affleck i-a facut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei "On My Way" pe care l-a realizat el insusi, relateaza online ziarul spaniol ABC.