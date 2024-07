Stiri pe aceeasi tema

- Robert Braia, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 8, a reacționat dur in mediul online dupa ce s-a aflat de gestul sau fața de pisicile iubitei. Bianca Mitroi a povestit despre intamplarea trista cu ochii in lacrimi, chiar in emisiune.

- Cornel are mare grija sa o surprinda pe iubita lui de fiecare ocazie, așa ca i-a facut un cadou impresionant. Iustina a recunoscut in ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii ca nu duce lipsa de nimic langa el.

- Antena 1 a adus in fața publicului, pe 15 iulie 2024, un nou sezon Insula Iubirii, iar inca de la primul episod s-au intamplat foarte multe lucruri. Robert Braia, care a ajuns la Insula Iubirii 2024 alaturi de Bianca Mitroi, partenera lui, și-a dat seama ca o cunoaște pe Larisa Martan , ispita in show-ul…

- Insula Iubirii 2024 a debutat la Antena 1 pe 15 iulie 2024, iar baieții au avut parte inca de la inceput de surprize. Dupa ce iubitele lor au fost duse in casa in care iși vor petrece urmatoarele 21 de zile, iar ei au ramas singuri, a inceput petrecerea . Asta deoarece ispitele feminine au intrat deja…

- Prima ediție a sezonului 8 la Insula Iubirii a inceput cu dezvaluiri neașteptate! Un cuplu a reușit sa ii lase fara cuvinte pe telespectatori. Robert Braia a povestit in fața tuturor cum a incercat sa scape de pisicile Biancai Mitroi. Iata cum a reacționat concurenta!

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost recuperat din Raul Dambovița, dupa ce a incercat sa fuga din ambulanța care il transporta de la Spitalul Elias la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”.

- Un fost primar al comunei Pogana si actual candidat PSD la fotoliul de edil-sef a fost retinut de politisti dupa ce ar fi incercat sa mituiasca doi politisti. Potrivit unui comunicat de presa remis de Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Vaslui, in cursul zilei de 19 mai, in jurul orei…

- O noua crima comisa sambata, 18 mai 2024, a ingrozit comunitatea din Sibiu. Victima avea doar 21 de ani și era din județul Brașov. Suspectul principal este chiar iubitul acesteia, un tanar de 24 de ani, din județul Sibiu.