Stiri pe aceeasi tema

- ”Ii felicit cu multa caldura pe specialistii nostri care au obtinut astazi un nou mandat pentru Romania in Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor. Multumita expertilor din ANCOM si Ministerul Cercetarii, tara noastra va continua sa aiba in urmatorii patru ani un cuvant important de spus…

- Trebuie sa ne asiguram ca, din punct de vedere operational, vom invata din cele mai bune practici manageriale, iar singura modalitate de a gasi solutii la problemele de astazi este sa le cautam impreuna, cu inimile si mintile deschise, a declarat noul secretar general adjunct al Uniunii Internationale…

- O americanca va conduce Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor, fiind aleasa in funcția de secretar general al acestei organizații. Reprezentanta SUA, Doreen Bogdan-Martin, este prima femeie care va conduce ITU. Ea a fost aleasa in noua funcție prin votul statelor membre ale organizației. Contracandidatul…

- Rusia și SUA se lupta pentru a conduce mai puțin cunoscuta agenție de telecomunicații a ONU, dar care joaca un rol crucial in comunicațiile moderne, de la sateliți la 5G. Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor (UIT) iși va alege joi, noul secretar general. Romania va organiza evenimentul și cea…

- Tehnologiile sunt neutre din punct de vedere moral si depinde de oameni cum le vor folosi, a subliniat ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la deschiderea conferintei globale a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor organizata la Bucuresti, la Palatul Parlamentului.

- The Parliamentarian – Private Sector Forum reunește la București experți globali in tehnologie și parlamentari de pe intreg mapamondul Avand ca tema generala “Bridging the digital divide – a global agenda for the future” (Reducerea decalajului digital – o agenda globala pentru viitor), forumul iși propune…

- Castelul Peles, Castelul Bran si Salina Turda se afla printre obiectivele turistice care vor fi promovate cu ocazia Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), care se va desfasura, incepand de luni, la Bucuresti. Ministerul Antreprenoratului si Turismului (MAT)…

- In septembrie și octombrie (26 septembrie – 14 octombrie 2022) in Romania se va organiza o mega-conferința a Organizației Națiunilor Unite. Guvernul Romaniei și-a asumat organizarea evenimentului in urma cu patru ani. La adunarea care va avea loc la Palatul Parlamentului vor veni 2.000 de oficiali din…