- Autoritațile de frontiera din Republica Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca, in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, cetatenii straini care vin in Republica Serbia din: Republica Macedonia de Nord, Bulgaria, Romania, Croatia,…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara anunta ca punctul de trecere Cenad - Kiszombor (Ungaria) ramane deschis doar pentru tranzitul mijloacelor de transport marfa pana la 7,5 tone si pentru lucratorii transfrontalieri.

- Traficul la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse este intrerupt temporar miercuri, in jurul pranzului, pentru toate mijloacele de transport ca urmare a unor activitati de protest pe care companiile de transport din Bulgaria le desfasoara in Ruse, in apropierea punctului de trecere a frontierei. …

- Autoritatile maghiare nu mai permit accesul romanilor care se intorc din Occident prin vamile Petea si Urziceni din judetul Satu Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. Politia de Frontiera Romana…