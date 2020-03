Stiri pe aceeasi tema

- Punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Timis raman deschise si nu s-a pus problema inchiderii acestora, pe fondul unor masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, a declarat miercuri seara, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Petre Nicola.…

- MApN trimite medici militari la punctele de trecere a frontierei Foto: Arhiva. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, a aprobat solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a…

- Armata trimite personal militar medical pentru a sprijini procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a Romaniei, anunța Ministerul Apararii. Masura vine in urma unei solicitari transmise de Departamentul pentru Situații de Urgența.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai I.T.P.F. Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui camion incarcat cu piese auto, saisprezece cetateni din Siria, Irak, Turcia si Egipt, care incercau sa iasa…

- Aeroportul din Bacau isi va sista temporar activitatea in acest an, iar cursele vor fi directionate la Suceava si la Iasi. Masura este luata deoarece infrastructura aeroportului bacauan va fi modernizata. Anuntul a fost facut de directorul Aeroportului din Iasi, Catalin Bulgariu. El a mai spus ca asteapta…

- Corpul de control al ministrul de Interne a constatat, in urma anchetei facute la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, ca dictatura instaurata de chestorul Tiberiu Giura a fost dublata de o scadere a luptei impotriva migrației. Verificarile au stabilit ca inspectorul șef nu a…

- Cinci migranti din Algeria, solicitanti de azil in Romania, au fost depistati, luni dimineata, de politistii de frontiera in gara din Jimbolia, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Serbia. Ei au fost identificati in timp ce politistii de frontiera din sectorul Jimbolia au…