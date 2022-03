Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman, acțiuni pentru sprijinirea apicultorilor și deținatorilor de tractoare și utilaje agricole Registrul Auto Roman, alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu…

- Registrul Auto Roman este alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Echipele RAR se deplaseaza continuu pe tot teritoriul țarii cu autolaboratoarele…

- Registrul Auto Roman, alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Echipele RAR se deplaseaza continuu pe tot teritoriul țarii cu autolaboratoarele…

- Registrul Auto Roman (RAR) este alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Echipele RAR se deplaseaza pe tot teritoriul țarii cu autolaboratoarele…

- Registrul Auto Roman vine in intampinarea fermierilor și apicultorilor care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Echipele RAR se deplaseaza continuu pe tot teritoriul țarii cu autolaboratoarele…

- FOTO: ITP la domiciliu sau locul de garare al utilajelor. RAR, acțiuni pentru sprijinirea fermierilor și apicultorilor Registrul Auto Roman, alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu…

- „Inceperea activitaților agricole de primavara inseamna multe deplasari in teren și pentru colegii noștri care vin in sprijinul posesorilor de tractoare prin eliberarea carții de identitate a vehiculului sau prin efectuareaa ITP in localitatea de domiciliu a proprietarului. CIV este necesara pentru…

- Registrul Auto Roman vine in sprijinul proprietarilor de tractoare si alte utilaje care sunt folosite in campaniile agricole. Pentru a evita deplasarile la statiile RAR sau ITP, agricultorii pot solicita prezenta laboratoarelor chiar la domiciliu. “Daca sunteti proprietari de tractoare si utilaje agricole…