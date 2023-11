ITP fals, depistat la Petea

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care la ieșirea din țara a prezentat un certificat ITP fals. Miercuri, 08 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul…

- In cursul nopții trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 32 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Barbatul conducea un autovehicul marca Opel…

- Joi, 12 octombrie, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 46 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes…

- Joi, 12 octombrie, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 46 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes…

- Joi, 12 octombrie, in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 27 de ani, domiciliat in județul Suceava. Acesta conducea un autoturism marca Renault,…

- Miercuri, 11 octombrie, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 35 de ani, domiciliat in județul Suceava. Acesta conducea un automarfar marca MAN,…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproape 10 tone de anvelope second-hand provenite din Germania. Miercuri, 11 octombrie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere…

- Sambata, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 48 de ani, din județul Galați. Barbatul conducea un ansamblu rutier format din cap tractor și remorca, avand…