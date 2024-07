ITP expirat. Amendă, taxe, documente necesare. Poţi circula cu ITP expirat? Inspecția Tehnica Periodica (ITP) expirata este o situație frecventa pentru șoferi, iar valabilitatea acestei verificari este esențiala pentru a circula legal pe drumurile publice. Aceasta este o verificare tehnica realizata la intervale specifice de timp, menita sa stabileasca daca un autovehicul indeplinește condițiile de siguranța necesare pentru circulația pe drumurile publice. Aceasta se efectueaza in unitați service independente autorizate de Registrul Auto Roman (RAR) sau in unitați proprii RAR. Perioadele de valabilitate Valabilitatea ITP variaza in funcție de vechimea vehiculului: Mașini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru șoferii din Rominia! Autostrada A2 se inchide temporar in plin sezon! Așadar, circulația pe ruta București - Constanța pe acest drum va fi restricționata! Iata de cand intr in vigoare aceasta decizie!

- Codul rutier din Grecia este printre cele mai stricte din Europa, iar turiștii romani trebuie sa fie conștienți ca incalcarea regulilor poate fi sancționata drastic. In Grecia, exista numeroase contravenții care pot duce la reținerea permisului de conducere, a actelor mașinii și a placuțelor de inmatriculare.…

- De astazi circulatia pe drumul Valea Oltului, unul dintre cele mai tranzitate drumuri din Romania, va fi inchisa pe perioada zilei timp de aproximativ o luna, pentru lucrarile la autostrada Sibiu-Pitesti, transmite observatornews.ro .

- Guvernul a adoptat recent o ordonanța de urgența care aduce modificari legislației rutiere. Aceste schimbari vizeaza, in principal, testarea alcoolemiei și a prezenței substanțelor psihoactive la șoferi. O alta noutate este legata de posibilitatea ca participanții la trafic sa poata folosi inregistrarile…

- O noua AMENDA pentru șoferii romani: Ce NU au voie sa faca cand iasa la iarba verde sau la pescuit. Sancțiuni intre 6.000 și 10.000 de lei și reținerea permisului O noua AMENDA pentru șoferii romani: Ce NU au voie sa faca cand iasa la iarba verde sau la pescuit. Sancțiuni intre 6.000 și 10.000 de lei…

- Poliția Republicii Moldova informeaza conducatorii mașinilor de mare tonaj despre anumite restricții de circulație in perioada caniculara. Astfel, conform prevederilor regulamentului circulației rutiere, in zilele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, unitațile de transport cu o greutate de peste…

- Plecatul la drum cu prea puțin combustibil in rezervor nu numai ca poate afecta motorul, dar poate atrage și o amenda. Conducerea cu un rezervor aproape gol poate avea consecințe grave, atat in ceea ce privește integritatea vehiculului, cat și din punct de vedere legal. Atunci cand nivelul combustibilului…

- Cetatenii romani vor putea calatori in Turcia in baza cartii de identitate pe o perioada de maxim 90 de zile, potrivit unui decret semnat de presedintele republicii, Recep Tayyip Erdogan. Potrivit decretului prezidential publicat marti in Monitorul Oficial turc, cetatenilor romani titulari ai cartii…