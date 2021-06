ITM Timiș verifică dacă angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioadele caniculare. Ce riscă cei care încalcă legea Avand in vedere temperaturile ridicate din aceasta perioada, ITM Timiș anunța ca face controale pentru a vedea in ce masura se asigura protecția muncitorilor. „ITM Timiș solicita tuturor angajatorilor de pe piața muncii a județului sa respecte prevederile O.U.G. nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca”, […] Articolul ITM Timiș verifica daca angajatorii asigura protectia lucratorilor in perioadele caniculare. Ce risca cei care incalca legea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modul în care sunt cheltuite cele peste 29 de miliarde de euro din PNRR va fi supravegheat de Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi, condusa de apropiati ai lui Liviu Dragnea, printre care se numara si fostul senator PSD Niculae Badalau. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea,…

- Avocatul Gheorghe Piperea face lumina din punct de vedere legal in subiecte de amplu interes in aceste zile. Piperea spune ca angajatorii care iși obliga angajații sa se vaccineze sau sa se testeze anticoronavirus incalca legea. In aceeași situație se afla și școlile care impun restricții pentru…

- Administrația Biden a anulat miercuri un regulament adoptat la începutul lunii ianuarie de catre administrația Trump, care a facut mai greu ca șoferii Uber, oamenii de livrare DoorDash și alți muncitori din aceasta zona economica sa revendice statutul de angajați, potrivit AFP.Departamentul…

- Vasile Vișan Dupa ce au fost condamnati definitiv de Curtea de Apel Bacau, pe 15 aprilie, doi dintre cei cinci inculpati din dosarul finantarilor ilegale FC Ceahlaul, Cristina Mititelu si Vasile Visan, ocupa in continuare functii bine remunerate din bani publici, la judet. Daca pe Vasile Visan, in calitatea…

- In prezent, legislația din Romania referitoare la frauda in randul companiilor este deficitara; insa, odata cu efectuarea unor anchete penale la standarde europene, specialiștii in investigatii antifrauda corporate spera ca și Romania sa ajunga sa se...

- Comunicat de presa In data de 5 aprilie, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 345, Legea 58/2021 pentru aprobarea Post-ul Angajatorii afectați de pandemie pot reduce programul de lucru al angajaților cu pana la 80% apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Legea care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei (kurzarbeit) a intrat in vigoare de astazi, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat-o. Datorita acestei legi, angajatorii pot reduce timpul de munca al salariatilor cu pana la 80%, pe perioada starii de urgenta…

- In urma desfașurarii protestului din municipiul Focsani, ieri, 30 martie a.c., pentru corecta informare a opiniei publice va comunicam urmatoarele: Conform prevederilor legale, Jandarmeria are obligația de a asigura masurile de ordine publica cu ocazia manifestarilor la care participa public numeros,…