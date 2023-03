Stiri pe aceeasi tema

- Raport de activitate in domeniul relatiilor de munca și modul de indeplinire a masurilor din programul propriu de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022. Activitatea de control in domeniul relatiilor de munca: pornind de la obiectivele și atribuțiile…

- Evenimentul de azi, care este o premiera pentru Tg.Mureș, a fost organizat la Liceul Tehnologic Avram Iancu, fiind oferite locuri de munca in general pentru persoane necalificate. Organizatorii se așteptau sa fie prezente cateva sute de persoane, insa in final au fost inregistrați doar 60, din care…

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au acționat, in perioada 9-10 februarie, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul silvic, in Mureș. "Au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 35.000…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in perioada 30 ianuarie-03 februarie 2023 un numar de 49 controale care au vizat atat domeniul relațiilor de munca, cat și domeniul securitații și sanatații in munca. Au fost aplicate 25 sancțiuni contravenționale in…

- In perioada 23 – 29.01.2023, ITM Calarasi a efectuat controale in vederea combaterii muncii nedeclarate si pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 21 de controale din care 19 au fost…

- Redam in continuare comunicatul remis de ITM Satu Mare privind sinteza activitaților de control pe anul 2022. Nimic despre accidentul de munca mortal din centrul municipiului Carei din data de 6 noiembrie 2020. Nicio referire de mai bine de doi ani despre condițiile in care un om tanar și-a pierdut…

- Un angajator cu sediul social in Municipiul Targu Jiu a fost sancționat saptamana trecuta cu suma de 20.000 lei pentru folosirea in activitate a unei persoane pentru care nu avea incheiat in prealabil contract individual de munca. Persoana identificata de catre inspectorii de munca lucra ca paznic pe…

- Pentru cei care aspira la un job nou, anul 2023 nu pare sa fie prea ofertant. Companiile si-au propus sa nu mai angajeze oameni noi, ci sa investeasca in perfecționarea personalului deja existent. Sunt asadar schimbari importante in piata muncii, dupa un 2022 care a batut toate recordurile in ceea ce…