- Romania va gazdui, in perioada 17-18 septembrie, summitul “Initiativa celor Trei Mari” (Baltica - Adriatica - Neagra), initiativa la care au aderat Austria, Bulgaria, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania,...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe ministrul german al afacerilor externe, Heiko Maas, ocazie cu care a salutat decizia Germaniei de a se implica în Initiativa celor Trei Mari si de a participa la Summitul de la Bucuresti, din 17 si 18

- In anul Centenarului Marii Uniri, RADR are o insemnatate cu atat mai mare cu cat infaptuirea Romaniei moderne a fost cladita prin demersurile vizionare ale diplomaților romani de excepție care, cu profesionalism și dedicare, au facut posibila aceasta emblematica realizare a diplomației naționale.…

- Nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care Romania le va avea in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, sustine ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni de mandat, si de faptul…

- Confirmarea vine din partea ambasadorului Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire cu oficialul american. ''In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA,…

- "Valorificarea resurselor naturale ale Romaniei in folosul tarii noastre este un obiectiv prioritar'', subliniaza Maior, care a prezentat intr-o intalnire cu secretarul american al energiei, Rick Perry, stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA.In contextul discutiilor…

- Ana Birchall și Mike Popmeo au discutat despre gestionarea amenintarilor de pe Flancul estic al NATO, dar și despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, in timpul vizitei efectuare de vicepremierul roman la Departamentul de Stat de la Washinton. Vicepremierul Ana Birchall s-a intalnit,…