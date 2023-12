Stiri pe aceeasi tema

- Controlul efectuat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna a vizat modul de respectare a cerintelor pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici periculosi la locul de munca. Printre principalele nereguli constatate s-au numarat neasigurarea ventilatiei…

- In trimestrul IV al anului 2023, Inspectia Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Munca a desfasurat o actiune de control care a vizat modul de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti…

- Inspectoratul Teritorial de Munca a desfasurat, in perioada 28.08.2023 – 31.10.2023, actiuni de control in toate tipurile de intreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt), care efectueaza activitați de extracție in sectorul de activitate miniera (coduri CAEN: 05, 07, 08).…

- In luna noiembrie 2023 , ITM Calarasi va efectua controale in unitati din jud. Calarasi , cu ocazia derularii “Acțiunii de control vizand modul de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti…

- Economie Asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici periculosi la locul de munca, controlata de ITM Teleorman noiembrie 2, 2023 13:42 Substanțele periculoase pot fi intalnite in aproape toate locurile de munca, iar milioane de lucratori din UE sunt…

- Inspectorii de munca din Arad au descoperit zeci de persoane care lucrau fara forme legale la o companie de ridesharing, careia i-au aplicat amenzi totalizand 358.000 de lei, potrivit Agerpres.Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Arad a verificat o companie de transport alternativ de persoane,…

- Saptamana aceasta este Saptamana Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, iar ea este sarbatorita și de autoritațile Romane. Astfel, marți, Inspectoratul Muncii București, prin Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Timiș, organizeaza un webinar tematic gratuit, in cadrul caruia vor fi facute…

- Luna trecuta, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control in toate domeniile de activitate ale economiei naționale, conform planului anual de control aprobat de Inspecția Muncii, prin cele doua compartimente, respectiv relații de munca și sanatate și securitate in munca.…