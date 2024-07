ITM Botoșani: Angajatorii sunt obligați să ia anumite măsuri pentru ameliorarea condițiilor de muncă pe timp de caniculă ITM Botoșani: Angajatorii sunt obligați sa ia anumite masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca pe timp de canicula Avand in vedere noile atentionari de canicula si disconfort termic accentuat, valabile pe parcursul zilelor de 9 si 10 iulie, in intreaga tara, emise de Administrația Naționala de Meteorologie, va reamintim ca este necesar sa acordam o atenție deosebita respectarii prevederilor Ordonanței de Urgența nr.99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in aceste perioade, pentru […] Citește ITM Botoșani: Angajatorii sunt obligați sa ia anumite masuri pentru ameliorarea condițiilor… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

