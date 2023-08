Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca vor controla, timp de doua saptamani, la nivelul Capitalei, unitatile economice care presteaza activitatile privind comertul cu ridicata al combustibililor lichizi si gazosi al produselor derivate si comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate."Inspectoratul…

- “Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, sub indrumarea domnului Inspector Sef Constantin Bujor, va desfasura ample actiuni de control, in cadrul Campaniei Nationale de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor,…

- Ministerul Finanțelor: s-au inmulțit controalele antifrauda. Ce masuri au luat inspectorii dupa verificarile din ultima luna Ministerul Finanțelor a anunțat ca, in iulie, au fost date amenzi și facute confiscari in valoare de peste 16,97 milioane de lei. Fața de luna precedenta, numarul controalelor…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a desfașurat in luna iulie 235 de acțiuni de control, in urma neconformitaților constatate s-au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, constand in 4 avertismente și 33 de amenzi in valoare totala de 254.800 lei, informeaza șefa instituției, Daniela Odeh. In obiectivele…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a inceput controalele pentru subvențiile aferente acestui an de cerere. APIA a extras eșantionul de control pentru campania 2023 iar funcționarii care se ocupa de verifica au inceput deja inspecțiile in ferme. Inspectorii APIA și cei ai instituțiilor…

- Peste 40 de turisti cazati la un hotel din Baile Felix au chemat ambulanța dupa ce au avut simptome de toxiinfectie alimentara. Acestia s-au trezit in miez de noapte cu dureri insuportabile de stomac, varsaturi si febra, simptome specifice enterocolitei. Mai mulți medici s-au deplasat la fața locului,…

- Controalele la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice au inceput și in vestul țarii, in baza dispozițiilor primului ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu. La Arad au fost descoperite primele nereguli.

- DSP Ilfov a facut mai multe controale la azilele de batrani , la inceputul anului. Conform documentelor , totul era perfect.Documentele DSP Ilfov consemnau o realitate fictiva. Azilele de batrani ascundeau, de fapt, nereguli grave„Niciun pacient nu prezinta, in momentul controlului, echimoze, escare,…