ITM Argeş, anunţ important despre ziua de 24 ianuarie In conformitate cu dispozițiile art.139 din Codul Muncii republicat, ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane este declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, informeaza ITM Arges. Acordarea acestei zile libere se face de catre angajator. Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contraventie (conform art. 260 alin. (1) lit. g) din […]

