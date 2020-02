ITM Alba: Angajatori sancționați cu amenzi și avertismente. Controale la zeci de firme din județ Inspectorii de munca au dat amenzi de peste 7000 de lei și 9 avertismente in urma verificarilor la zeci de angajatori din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 17-21 februarie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificate 36 de firme cu un numar total de 596 de angajați. Inspectorii de munca au […] Citește ITM Alba: Angajatori sancționați cu amenzi și avertismente. Controale la zeci de firme din județ in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

