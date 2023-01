ITM Alba: Amenzi de peste 19.000 de lei și zeci de avertismente după controale la firmele din județ. Nereguli constatate ITM Alba: Amenzi de peste 19.000 de lei și zeci de avertismente dupa controale la firmele din județ. Nereguli constatate Inspectorii ITM Alba au controlat zeci de angajatori din județ, in saptamana 9 – 13 ianuarie. In urma deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi de peste 19.000 de lei și 36 de avertismente. In domeniul relațiilor de munca, inspectorii ITM Alba au controlat 48 de angajatori, cu un numar total de 2.007 de salariați. Cu […] Citește ITM Alba: Amenzi de peste 19.000 de lei și zeci de avertismente dupa controale la firmele din județ. Nereguli constatate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

