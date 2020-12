Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Alba au depistat 4 persoane aflate in situație de ”munca nedeclarata” și au dat amenzi in valoare de 80.000 de lei și21 de avertismente, dupa controale la zeci de angajatori din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 23 –27 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca,…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 10.000 de lei și mai multe avertismente in urma controalelor derulate la zeci de angajatori din județ. Pana marți, aceștia continua verificarile și referitor la telemunca. In perioada 16 –21 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost verificați 37…

- ITM Alba a descoperit 11 persoane care erau la munca fara forme de angajare și a dat amenzi de peste 200.000 de lei dupa controale la firme, saptamana trecuta. De asemenea, a derulat acțiuni la agenți economici din județ, in colaborare cu Poliția și Jandarmeria, pentru verificarea respectarii masurilor…

- Inspectorii de munca din Alba au verificat peste 40 de firme saptamana trecuta și au descoperit o persoana la lucru, in perioada in care se afla in șomaj tehnic. De asemenea, au dat amenzi de peste 20.000 de lei angajatorilor depistați cu nereguli. In domeniul relatiilor de munca au fost controlați…

- Inspectorii de munca din Alba au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproape 30.000 de lei, au depistat un caz de munca nedeclarata și au aplicat și sancțiuni sub forma de avertismente. Au fost verificați zeci de angajatori din județ. Potrivit ITM Alba, in domeniul relatiilor de munca, au fost…

- Inspectorii de munca din Alba au verificat, saptamana trecuta, zeci de angajatori din județ. Aceștia au dat patru amenzi in valoare totala de 28.000 de lei, din care o amenda de 20.000 de lei pentru munca nedeclarata și 17 avertismente. In perioada 5 – 10 octombrie, in domeniul relatiilor de munca,…

- Inspectorii de munca au verificat, saptamana trecuta, zeci de angajatori și au dat doua amenzi și 14 avertismente. In perioada 28 septembrie – 3 octombrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlați 36 de agenți economici, cu un numar total de 914 salariați. Inspectorii au constatat 54 de nereguli…

- In perioada 7– 12 septembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost controlați 44 de agenți economici, cu 486 salariați in total, transmite ITM Alba. Inspectorii au depistat 71 de nereguli, printre care și o persoana aflata in situație de munca nedeclarata. ITM a dat cinci amenzi de 38.000 lei, din…