Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat pe rețelele de socializare, luni seara, ca ITIA (Agentia Internationala de Integritate a Tenisului) a cerut o noua amanare a audierii in cazul sau de dopaj (trebuia sa aiba loc pe 28 mai).

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) lanseaza noi acuzații la adresa Simonei Halep! Romanca este din nou acuzata ca a incalcat Programul anti-doping de tenis (TADP), fiind prinsa cu nereguli și in pașaportul biologic. ITIA a mai precizat ca Simona Halep face parte din grupul celor…

- Simona Halep (31 de ani, locul 30 WTA) a fost acuzata de o noua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza unor “nereguli in pașaportul biologic al sportivei”, a anunțat Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA).

- La luni bune dupa ce Simona Halep a picat un test antidoping la US Open 2022, ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) vine cu o noua acuza in cazul fostei lidere WTA. Vorbim despre „neregularitați” in pașaportul biologic.

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului ITIA a anuntat o noua acuzatie la adresa Simonei Halep, care este deja suspendata provizoriu.Agentia Internationala de Integritate a Tenisului ITIA confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata…

- Intr un interviu acordat "Tennis Majorsldquo;, Simona Halep si a exprimat, printre altele, nemultumirea ca judecarea cazului ei intarzie.Jucatoarea din Constanta fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului ITIA , dupa ce, anul trecut, in luna octombrie, testul sau…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…