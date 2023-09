Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea in Tenis (ITIA), in cazul scandalului de dopaj.In cursul zilei de joi, 14 septembrie, organismul menționat mai sus a publicat documentul de 126 de pagini din care s-a aflat ca suplimentul contaminat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj, a anuntat, marti, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). ITIA a precizat ca un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru doua incalcari separate ale Programului Antidoping…

- Continua coșmarul pentru Simona Halep, dupa ce ITIA a dat verdictul final in cazul sau de dopaj. Sportiva din Constanța a primit cea mai dura sancțiune, doar doua jucatoare de tenis inaintea sa mai fiind suspendate timp de 4 ani. Descopera, in randurile de mai jos, care sunt cele mai cunoscute cazuri…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a primit astazi verdictul in cazul de dopaj, din partea tribunalului Sport Resolutions. Sportiva noastra are 21 de zile la dispoziție pentru a face recurs.

- Simona Halep a primit o nou veste rea in dosarul in care este acuzata de dopaj. Jucatoarea de tenis a aflat de la avocații ei ca judecatorii de la Tribunalul Sport Resolutions au decis sa amane verdictul, așa ca nu va primi niciun raspuns nici saptamana aceasta. Sportiva a reacționat pe Instagram și…

- Simona Halep așteapta de mai bine de o luna și jumatate verdictul de la tribunalul Sport Resolutions, iar faptul ca nu a mai jucat de aproape 12 luni ii provoaca daune foarte mari in clasamentul mondial profesionist. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu și a inceput saptamana pe poziția…

- Simona Halep ar putea primi 4 ani de suspendare. Intr-un caz similar, o jucatoare de tenis a fost pedepsita de același for care a judecat-o pe Simona. Simona Halep, 4 ani de suspendare?Simona Halep ar putea primi 4 ani de suspendare dupa ce apararea sa a invocat faptul ca Halep s-a dopat accidental.…

- Simona Halep urmeaza sa fie audiata, in sfarșit, la Londra. Jucatoarea de tenis de la noi se afla in chiar acum in capitala Marii Britanii, pentru a-și susține nevinovația in fața tribunalului independent Sports Resolutions, asta dupa a fost acuzata ca s-a dopat, in urma unui control anti-doping, efectuat…