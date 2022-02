Îți vor da lacrimile! O bătrână a sunat la 222 că nu are ce mânca! Nici măcar o coajă de pâine uscată! O batrana din Vaslui a sunat la 112 ca nu are ce manca . Raspunsul primit a facut-o sa planga O femeie de 73 de ani din comuna Epureni, județul Vaslui, a sunat la 112 pentru a cere ceva de mancare. Era singura și nu avea nimic pe masa. Plangand, batrana a povestit la telefon ca e bolnava, abia ieșita din spital, ca nu are absolut nimic de mancare și nici bani sa cumpere. Dispecera de la 112 a incercat sa dea de autoritațile locale, respectiv de un reprezentant al Primariei, insa fiind sambata, nimeni nu se afla in instituție. Atunci a contactat Poliția din Murgeni, de care aparție comuna Epureni.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

