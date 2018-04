Un nou concept de training, adus in Romania de Dimi Butilca, care este și fondatorul conceptului ”THE Movement”, va face minuni cu corpul tau dupa doar șase saptamani de exerciții. DIMI (Dumitru Butilcă), este fondatorul conceptului “THE MOVEMENT” cat și cel al “DIMI FITNESS” care a introdus și care reprezinta TRX-ul în România, dar și […] The post Iți transformi corpul in doar șase saptamani! Programul care te scapa de kilogramele in plus appeared first on Cancan.ro .