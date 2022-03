Îți place să lucrezi remote? Iată câteva motive de ce să publici CV-ul și pe platformele cu joburi internaționale Deja de ceva timp, o mare parte dintre noi au indragit modalitatea de lucru la distanța. Motive pentru asta sunt multiple, insa, cele mai importante țin de faptul ca economisim timp pentru deplasare spre birou, avem parte de comoditatea spațiului unde lucram și putem sa ne gestionam timpul intr-un mod mai eficient și flexibil. Din fericire, tot mai mulți angajatori spun „Da!” lucrului la distanța și ințeleg avantajele lui. Evident, la un moment dat ne poate lipsi comunicarea in echipa, dar și asta poate fi prin call-urile online. Deci, teoretic, impedimente nu exista. Tot ce conteaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

