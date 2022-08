Îți plac trandafirii? Ce trebuie să faci ca să îi ai în grădină Un factor important pentru o gradina de trandafiri reușita este locul! Cel puțin așa susțin specialiștii in gradinarit și nu numai. In acest sens nu este exagerata afirmația ca trandafirii sunt plante „cu pretenții”. Trandafirul trebuie sa aiba parte de 5 ore de soare pe zi, pe de o parte, iar pe de alta parte, nu trebuie sa le fie prea cald. De aceea, nu trebuie sa ii plantați in imediata apropiere a zidurilor casei, deoarece acolo se acumuleaza caldura. Daca plantați solul din jurul trandafirului, acesta ramane protejat și nu se incinge atat de tare. Puteți planta, așadar, mai mulți trandafiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, canicula prelungita și vantul contribuie la raspandirea mai rapida a polenului de ambrozie. Rețeaua naționala de supraveghere aerobiologica (RNSA) din Franța a emis deja un buletin de alerta, de nivelul doi spre trei, privind polenul de ambrozie. Aceasta planta este responsabila…

- Racheta chinezeasca Long March-5B, de 22 de tone, care a transportat duminica, 24 iulie 2022, un modul al Statiei spatiale aflate in constructie, se va prabusi pe Pamant, dupa ce va intra in atrmosfera planetei noastre. Expertii estimeaza ca este posibil ca resturile rachetei sa loveasca regiuni locuite…

- Autoritațile sanitare franceze confirma ”existența unei legaturi intre riscul de cancer colorectal și expunerea la nitrați și nitriți”, in special din carnea procesata, intr-un raport publicat marți, proiectand reducerea acestor substanțe din alimente, transmite AFP. Inca 2015, Centrul internațional…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Concret, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat in suma totala de 49,44…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava atenționeaza populația in privința riscului de holera, avand in vedere ca in Republica Moldova a fost depistata bacteria care provoaca aceasta boala in probele de apa. In acest sens, DSP Suceava a intensificat triajul epidemiologic in taberele cu refugiați și, mai…

- Romanii care au nevoie de vechime in munca pentru pensie isi mai pot cumpara aceasta vechime pana in vara anului 2023, apoi legislația nu mai permite acest lucru. Astfel, cei care nu au necesara in acest moment mai pot cumpara vechime doar pana in luna august a anului viitor inclusiv, adica cei care…

- M-a prins viata in chingile ei, m-a insemnat, ca pe oamenii napastuiti, cu cenusiu pe spate, mi-a facut clipele gri inchis, aproape spre negru si, spre rusinea mea, nici n-am observat ca mi-au inflorit, ca-n rai, trandafirii din gradina. Asta, desi, pe cuvant, am intrat zilele astea printre ei si i-am…

- Alerta la Cluj, unde mai mulți localnici au sesizat Politia animalelor ca asiaticii curața orașul de animalele de pe strazi, caini și pisici fara stapan, cam tot ce prind. Din cate se pare, sesizarile au ramas fara niciun raspuns, pentru ca asiaticii sunt greu de identificat, deoarece arata toți la…