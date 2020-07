Stiri pe aceeasi tema

- Topul FT a fost realizat in functie de cresterea valorii de piata a actiunilor unei companii, calculata ca diferenta intre valoarea curenta de piata si capitalul cu care au contribuit investitorii, potrivit Mediafax. „Intr-un an problematic pentru majoritatea companiilor, un grup mic a stralucit: companile…

- Primarul de Radauți, Nistor Tatar, i-a trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, care sambata ar urma sa efectueze o vizita in județul Suceava, și l-a invitat sa viziteze și municipiul pe carel conduce. Tatar i-a transmis lui Orban ca ar dori sa-i prezinte Spitalul Municipal ”care in timpul…

- Un sergent californian al armatei aerului a SUA cu legaturi cu o grupare de extrema dreapta a fost inculpat marti pentru uciderea unui politist in orasul Oakland, din vestul Statelor Unite, in timpul unei manifestatii antirasiste, transmit AFP si Reuters.Potrivit Departamentului Justitiei…

- Șeful Poliției Miercurea Ciuc, Nicolae Florin Ghenci, a fost demis din funcție pentru ca a participat la o petrecere in timpul starii de urgența. Alti doi politisti au fost sanctionati. S-a intamplat la inceputul lunii mai.

- Printul Joachim al Belgiei a fost amendat cu 10.400 de euro pentru ca a incalcat restrictiile de izolare in timpul unei calatorii la Cordoba in mai, a anuntat miercuri subprefectura orasului, scrie Agerpres, citind AFP. Printul a recunoscut ca a incalcat restrictiile in timpul unei calatorii in orasul…

- Un reporter american, care s-a adaptat la masurile de izolare din timpul pandemiei de coronavirus și a facut o transmisiune live de acasa, a fost surprins de camera imbracat elegant la costum, insa telespectatorii au observat și un detaliu care i-a scapat. Will Reeve s-a îmbracat la…