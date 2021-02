Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța prietenii virtuali ca va reveni in curand pe micile ecrane, cu un proiect de suflet. Interpreta marturisește ca este extrem de incantata de faptul ca revine la una dintre pasiunile ei. „Daca m-ar fi intrebat cineva ce imi…

- Cu toții am auzit in ultima vreme de Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cei doi artiști formeaza un cuplu adorabil, admirat de fanii romani și moldoveni. In utlima sa fotografie de pe Instagram, Edward s-a afișat cu...o alta femeie! Oamenilor nici ca le-a venit sa creada cand le-a spus ca este nimeni…

- Un tanar de 30 de ani din UK s-a imbatat și și-a schimbat numele in Celine Dion. Apoi, a uitat ce a facut in timpul beției, insa corespondența i-a amintit ca se numește Celine Dion, anunța MEDIAFAX. Un fan al cantareței Celine Dion s-a imbatat și și-a schimbat legal numele in Celine Dion,…

- ​Simona Halep a declarat ca a descoperit relaxarea în joc, în acest an, si astfel nu se mai critica atât de mult pe ea însasi, potrivit News.ro."Am prins ritmul de a trai acasa si este chiar foarte placut, ma simt bine si am si muncit destul de mult în aceasta…

- Asociatia Romana pentru Smart City a acordat, duminica seara, in cadrul celei de-a V-a editii a Galei Smart City Industry Awards, 25 de distinctii pentru proiectele care au schimbat Romania, in 2020, respectiv pentru liderii care au mobilizat si au produs schimbari in calitatea vietii. Astfel, pentru…

- Deputatul PSD Ioana Bran a surprins multa lume atunci cand a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat. Acum, dupa alegeri, aflam ca de fapt a facut o alegere, aceea de a fi mamica dedicata copilului pe care l-a nascut, anunța ea intr-un interviu pentru satmareanul.ro ”Ioana Bran-Voinea:…

- Presedintele Biroului Electoral Judetean Buzau, judecatorul Gabriela Nicula, a fost schimbat din functie, fiind considerat contact direct al unui caz pozitiv la infectia COVID-19. Locul a fost preluat de judecatorul Angelica Miu, loctiitor al presedintelui BEJ Buzau, anunța news.ro. Potrivit…

- Iluminatul public a fost introdus abia la sfarsitul Evului Mediu si a fost dezvoltat in epoca moderna. Primul oras antic iluminat public a fost Efes, unde, in secolul al II-lea i.e.n., pe drumul spre port, situat la trei kilometri distanta, au fost puse lumanari in felinare. Aceasta este considerata…