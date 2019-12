Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Nanuș este cunoscuta romanilor drept „fata cu steagul” din 22 decembrie 1989, fiind un adevarat simbol Revoluției din Decembrie 1989. Avea doar 17 ani atunci cand a intrat cu curaj in Comitetul Central, și, in timp ce Ceaușescu fugea cu elicopterul, ea flutura de pe acoperiș steagul gaurit…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a deschis publicului, duminica, pentru prima data in istoria postdecembrista, cladirea in care a functionat Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si in care se afla acum Ministerul Afacerilor Interne.

- Gabriela Nanuș avea doar 17 ani atunci cand a ales sa iasa in strada la Revoluție. Imaginea tinerei blonde fluturand un steag tricolor, cu gaura in mijloc, pe acoperișul cladirii Comitetul Central și in balconul unde Ceaușescu și-a ținut ultimul discurs, avea sa devina una definitorie pentru Revoluția…

- Comitetul Central al PCR, deschis la 30 de ani de la Revoluție. Bucureștenii pot vizita astazi fostul sediu din care Ceaușescu a rostit ultimul discurs. Acolo funcționeaza in prezent Ministerul de Interne.

- Drumul spre libertate a pornit din Piata Sfanta Maria, ca raspuns la apelul pastorului reformat Laszlo Tokes de a fi martori la evacuarea sa din locuinta, din cauza criticilor aduse regimului Ceausescu. De atunci, Marsul Libertații este refacut in fiecare an la Timișoara.

- Pentru a obține informații de la oameni,Securitatea comunista romaneasca apela uneori chiar la hipnoza, o metodapreluata de la KGB-ul rus, spune istoricul Madalin Hodor.Madalin Hodor este absolvent alFacultații de Istorie a Universitatii Al. I. Cuza din Iasi și bursier Socratesla Facultatea de Istorie…

- Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa recunoasca meritele pe care episcopul Tokes Laszlo le-a avut in timpul Revolutiei din decembrie 1989. Acesta a mentionat vineri dupa-amiaza, in cadrul unei conferinte de presa, ca Tokes Laszlo "va ramane in cartile de istorie,…

