Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța da startul unui alt scandal de familie. Manelistul marturisește la Antena Stars ca deja a intentat un proces impotriva fostei partenere, cunoscuta Narcisa. In cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, artistul a facut dezvaluiri dureroase despre baiatul pe care il are cu bruneta.

- Cristina Șișcanu este una dintre cele vedetele de la Antena Stars care va aparea in reality show-ul ”Mamici de pitici, cu lipici”, care debuteaza cu sezonul 2, pe 14 ianuarie, la ora 21:00! Invitata in aceasta seara la Showbiz Report, aceasta a ținut sa povesteasca una dintre intamplarile care au marcat-o…

- Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Pepe a fost mai sincer ca niciodata și a vorbit deschis despre fiicele sale și despre divorțul de Raluca Pastrama! Cum le-a explicat artistul micuțelor ca el și bruneta nu mai formeaza un cuplu? Ce reacție au avut Rosa și Maria?

- S-au iubit timp de 8 ani, dar totul s-a dus pe apa sambetei la inceputul lunii noiembrie 2020! Pepe, primele sarbatori dupa desparțirea de Raluca Pastrama! Alaturi de cine a petrecut artistul de Craciun și Revelion? A povestit totul in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Saveta Bogdan iși plange fratele mai mare, dupa ce acesta a plecat dintre cei vii, acum cateva zile. Artista a fost prezenta in emisiunea Showbiz Report, unde nu și-a putut stapani lacrimile, fiind al doilea frate pe care il pierde anul acesta.

- Celebrul Liviu Puștiu nu a avut mereu o viața de rege ca acum, ci a trecut și prin momente extrem de grele de-a lungul anilor. Manelistul a simțit puternic lipsa banilor, lucru care l-a facut sa mearga la evenimente și sa cante chiar și in scaunul cu rotile. Artistul a spus la Antena Stars cum a ajuns…

- Oana Roman intervine in scandalul anului! Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, vedeta a facut noi dezvaluiri despre cel mai neașteptat divorț al anului! Ce parere are Oana Roman despre casniciile eșuate ale lui Pepe? Fiica fostului prim-ministru susține ca Raluca a inscenat…

- Nici bine nu a fost eliberat Alex Bodi, caci, Adriana Bahmuțeanu a rabufnit in direct la ”Showbiz Report”! Vedeta il acuza pe celebrul afacerist cum ca ar avea legatura cu cazul Caracal, din moment ce și Gheorghe Dinca facea parte dintr-o rețea de trafic de persoane!