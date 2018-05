Îţi îmbrătişezi partenerul aşa? Află cum este relaţia ta 1. Lacatul Este o imbratisare stransa care parca arata frica de a-ti lasa partenerul din mana. Ambii parteneri se strang atat de tare in brate, incat aproape ca raman fara aer. Imbratiasarea arata angajamentul partenerilor si dorinta lor de a nu se desparti. 2. Zborul

Partenera isi incolaceste picioarele in jurul taliei lui. Aceasta imbratisare arata pasiunea, dorinta si legatura puternica dintre parteneri. 3. Podul Londrei

Imbratisarea Podul Londrei arata ca partenerii vor sa pastreze cat mai mult distanta. Partea de sus a corpului este lipita, insa partea de jos… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

