- Cancerul gastric in stadiu incipient cauzeaza rareori simptome. Este unul dintre motivele pentru care boala este greu de detectat devreme. Cele mai multe dintre simptome sunt mai susceptibile de a fi cauzate de...

- Vara este sezonul in care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabila. Pe langa faptul ca ele pot fi integrate cu succes intr-un mulțime de rețete, reprezinta o modalitate de a scapa de kilogramele in plus și de a ne detoxifia organismul. Iata cum se ține dieta cu…

- Pe langa faptul ca stimuleaza circulația sangelui și regenerarea celulara, exista mai multe motive pentru care exfolierea corpului trebuie sa aiba loc cel puțin o data pe luna, și anume: Lasa pielea catifelata In mod evident, principalul beneficiu pe care-l are exfolierea este sa catifeleze…

- Acum ca a venit vara și a inceput sezonul estival, te poți bucura de mare, plaja și soare. Dar trebuie sa ții cont de faptul ca expunerea prelungita la razele soarelui poate duce la apariția unor leziuni la nivelul pieli,, adica la arsurile solare. Ceea ce este mai grav nu sunt arsurile dureroase, ci…

- Consumul unui ou pe zi reduce riscul de accident vascular cerebral cu pana la un sfert comparativ cu cei care le consuma rar, potrivit oamenilor de stiinta. De asemenea, cei care consuma aproximativ cinci...

- Cercetatorii din Marea Britanie au demonstrat recent ca odata ce dementa este diagnosticata, pierderea capacitatii cognitive nu poate fi impiedicata prin desfasurarea de activitati sportive.

- Știi cate beneficii are acest produs gustos și ușor de consumat, care face parte din alimentația oamenilor de peste 10.000 de ani?Specialiștii recomanda sa mancam 2 pahare de iaurt pe zi deoarece acest aliment este mai bogat in vitamine și calciu chiar și decat laptele.

- Un studiu realizat in Statele Unite dezvaluie faptul ca o singura lovitura la cap, chiar și una superficiala, poate crește riscul apariției bolii Parkinson. Potrivit oamenilor de știința, riscul de a fi diagnosticat cu boala Parkinson este cu 56% mai mare in urma unei „leziuni cerebrale traumatice usoare”.…