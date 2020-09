Iti doresti sa te muti? Iata ce TREBUIE sa stii daca vrei sa renovezi un apartament vechi! Majoritatea romanilor isi doresc o casa doar pentru ei si pentru cei dragi. De cele mai multe ori insa, achizitionarea unui apartament poate fi costisitoare, asa ca foarte multe persoane se orienteaza catre locuinte mai vechi, din cauza bugetului scazut pe care il au la dispozitie. Daca si tu iti doresti sa faci acest pas, trebuie sa stii cateva lucruri despre apartamentele vechi. Durata de viata a unui bloc este de aproximativ 100 de ani. Asadar, multe dintre cele construite in Romania au depasit deja termenul. Acest lucru nu inseamna ca nu mai pot fi locuite, ci doar ca sunt necesare reparații… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

