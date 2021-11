Numarul locurilor de munca vacante a fost de 47.300 in al treilea trimestru din acest an, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Cele mai multe locuri de munca se gasesc in industria prelucratoare, in sanatate și in administrația publica. Conform Institutului National de Statistica (INS), in trimestrul III 2021, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in administratia publica (2,05%), activitati de spectacole, culturale si recreative (1,81%), respectiv sanatate si asistenta sociala (1,71%). In industria prelucratoare s-a concentrat peste o cincime din numarul…