- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, principala favorita, Oana Gavrila si Oana Simion s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza…

- Jucatoarele romane de tenis Georgia Andreea Craciun si Maia Ilinca Burcescu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Patricia Maria Tig, principala favorita, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Focsani, dotat cu Trofeul ''Ion Tiriac'' si cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-0 de poloneza Ada Piestrzynska, informeaza AGERPRES.

- CSU Suceava s-a calificat in semifinalele turneului final Valoare al Campionatului Național pentru Juniori II de pe primul loc in Grupa 2. Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc a invins CSM București cu 39-29 (19-14), in ultimul meci din faza grupelor. Cu 10 goluri marcate, Alexandru Radu a fost desemnat…

- Irina Begu si Ana Bogdan s-au calificat in turul doi al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa victorii in minimum de seturi. The post TENIS Irina Begu si Ana Bogdan s-au calificat in turul doi al turneului de la Roland Garros first appeared on Informatia Zilei .

- Tenismanul roman Sebastian Gima s-a calificat in semifinalele turneului ITF la Bucuresti, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, dupa ce l-a invins pe Ioan Alexandru Chirita cu 7-5, 7-5, potrivit Agerpres.

- Cezar Cretu si Sebastian Gima, principalii favoriti ai turneului ITF de la Bucuresti, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, s-au calificat in optimile de finala, scrie AGERPRES.

- Jessica Pegula și Victoria Azarenka au oferit cea mai spectaculoasa partida a zilei la turneul „WTA 500” de la Charleston. Principala favorita s-a calificat in semifinale, dupa ce fiecare dintre ele au ratat cate patru mingi de meci.