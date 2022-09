Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeannu, a anunțat astazi ca incepe lucrul pe un nou lot al autostrazii A7 Moldova. CNAIR a predat astazi Asocierii Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – Pizzarotti S.A. – Retter Project Management amplasamentul lotului 1 (Dumbrava-Mizil) al Autostrazii Ploiești-Buzau.…

- Muntenegrul a inceput sa inghete bunurile imobile detinute de cetatenii rusi, potrivit unui document publicat miercuri pe site-ul guvernului si citat joi de agentia de presa oficiala rusa Tass, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 28.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de SEF SECTOR in cadrul SECTOR RETELE APA CANALIZARE – SECTIE TITU- 1 post 1.Criterii generale: cetatenie romana…

- „Retehnologizarea este cheia succesului intr-o economie de piața, in care tehnica avanseaza, iar orice jucator dorește sa se diferențieze cu ceva fața de restul concurenței. Companiile romanești din industria alimentara și din construcții au la dispoziție fonduri europene de 300 milioane euro pentru…

- ARAD. Marcel Cristian Voia, profesor la Facultatea de Drept, Economie și Gestiune din cadrul Universitații din Orleans (Franta), a susținut la UAV workshop-ul „Introducere in sfera monedelor virtuale”. Este cel de al treilea workshop organizat de UAV și susținut de Ministerul Educației in care studenții…

- Liderul PNL și premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a confirmat schimbarea lui Florin Cițu din funcția de președinte al PNL Sector 3. Șef al Senatului și fost premier, Cițu a ramas fara președinția PNL Sector 3 fiindca mandatul i-a expirat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisa la alegere. Azi candidații au susținut examenele la proba scrisa la alegere la Anatomie, respectiv Biologie, Chimie, Fizica, Geografie, Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie, Filosofie și Economie. Conform metodoligiei aprobate de Ministerul…

- “Pretul e determinat de cerere si oferta. Daca scazi TVA, este posibil sa existe cateva benzinarii, acolo, care sa spuna: ok, sunt de acord sa am un profit mai mic ca sa am o vanzare mai mare. E posibil, dar, in acelasi timp, daca exista cerere, exista si celalalt argument, sa spuna: tot vand la pretul…