Itay Banayan, Mindspace: Sustinuti de tehnologie si smartphone-ul lor, angajatii moderni pot lucra practic de oriunde. Asa s-a nascut notiunea de "nomad digital"

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare roman care lucreaza in sistemul de stat va beneficia și anul viitor de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei, arata un comunicat transmis duminica de Ministerul Turismului, citat de Mediafax.„Efectele benefice asupra industriei turismului din Romania prin introducerea acestei ...

- Rovana Plumb a declarat ca este un proiect important in beneficiul romanilor. "Este vorba de o noua investitie care prevede modernizarea infrastructurii Sistemului National Unic pentru apeluri de urgenta 112. (...)Vreau sa multumesc STS pentru initiativa si colaborarea pe care o avem in dezvoltarea…

- Angajatii primariei Dangeni, judetul Botosani, in frunte cu primarul au decis sa renunte la mini-vacanta oferita de Guvern, cu ocazia sarbatorii Sfintei Maria. Catalin Rotundu, edilul comunei, a anuntat ca sunt prea multe lucruri de rezolvat in comuna pentru ca angajatii de la Primarie sa-si permita…

- "Nu imi dau seama de ce a facut Iohannis aceasta sesizare la Curtea Constitutionala. E aceeasi atitudine a lui: uzeaza de cea mai inalta functie in stat ca sa se comporte ca si cum e in Opozitie. Daca vrea in Opozitie, bine ar fi sa isi dea demisia din functia de presedinte si atunci sa treaca in…

- Lereter, maestru emerit al sportului, este singurul supraviețuitor polist din echipa care a jucat in finala Cupei Romaniei din 1958. De altfel, evenimentul marcheaza implinirea a 60 de ani de la finala Cupei Romaniei din 1958 – atunci, echipa Știința a caștigat primul trofeu din istoria polista…

- Startup-ul fintech de transferuri online internationale TransferGo, prezent in Romania din 2015, a primit licenta de e-money de la Banca Lituaniei. Aceasta certificare le permite simplificarea si accelerare transferurilor, precum si dezvoltarea de...

- Inmatricularea mașinilor second-hand a fost suspendata in Romania. Conform Digi 24, vehiculele la mana a doua nu mai pot fi inmatriculate din cauza unor probleme de comunicații intre serverele IGPR și cele ale INTERPOL.Angajații RAR efectueaza toate activitațile, conform programarilor, premergatoare…

- ING va deveni, din toamna, prima banca din Romania care nu va mai folosi ghișeele clasice pentru incasare sau eliberarea de numerar. Practic, toate casieriile vor fi desființate, dupa ce și cea de la teatrul Metropolis, din București, iși va incheia activitatea, undeva in lunile septembrie sau octombrie.…