Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…

- Italia iși inchide granițele pentru țarile cu numar mare de cazuri de Covid. Autoritațile din Peninsula au facut publice listele cu zonele roșii, ce au risc mare de infectare, precum și lista verde, a statelor care pot intra in țara fara sa stea in izolare sau carantina.

- Italia iși inchide granițele pentru țarile cu numar mare de cazuri de Covid. Autoritațile din Peninsula au facut publice listele cu zonele roșii, ce au risc mare de infectare, precum și lista verde, a statelor care pot intra in țara fara sa stea in izolare sau carantina.

- Buletinul de presa prin care autoritațile, prin Grupul de Comunicare Strategica, transmit datele despre evoluția pandemiei de coronavirus a fost publicat marți, pe pagina de Facebook PNL, inainte ca autoritațile sa transmita datele oficiale, potrivit Digi24. Informarea de presa zilnica de la ora 13:00…

- Autoritațile romane, prin diverșii sai comunicatori, aruncau pe piața diverse scenarii cum sa țara noastra ar putea urma exemplul Italiei, cu mii de cazuri de infectare pe zi sau cu morți care nu vor mai avea loc la morga. S-au facut, pe repede inainte, strategii pentru scenariile 2, 3 și 4 ale pandemiei,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca Romania este pe o panta descendenta a numarului de cazuri de Covid-19 și ca putem deja sa ne gandim la vacanțe, scrie Agerpres.Ministrul Sanatatii a declarat ca de aproximativ o saptamana cazurile de Covid-19 incep sa fie tot mai putine. El a atras totusi…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta dimineața, trei noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. In prezent, sunt 1.097 de cazuri in Romania. Deces 1095 – Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces; 16.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica dializata.…

- Șase decese din cauza COVID-19 au fost raportate de doua ori, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pe baza datelor INSP. In acest moment numarul persoanelor infectate cu COVID 19 care au decedat in Romania este 923.