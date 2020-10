Stiri pe aceeasi tema

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatiile aparute deja in presa, relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Purtarea maștii in aer liber este obligatorie in tot mai multe județe din țara. Varsta de la care copiii sunt obligați sa se conformeze masurii impotriva raspandirii noului coronavirus. Ar trebui copiii sa poarte masca? De la ce varsta? Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) considera ca cei mici sunt…

- Copiii in varsta de cel putin 12 ani ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a ajuta la limitarea raspandirii COVID-19, in timp ce in cazul copiilor cu varste cuprinse intre sase ani si 11 ani decizia trebuie luata pe baza evaluarii punctuale a riscurilor, a anuntat Organizatia…

- Inceperea anului scolar bate la usa, iar autoritatile cauta solutii pentru reluarea cursurilor in deplina siguranta sanitara, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca toti elevii vor fi obligati sa poarte masca de protectie, in afara copiii din gradinita

- Dupa introducerea unor noi masuri de securitate sanitara domneste confuzia pe aeroporturile din Italia. Pasagerii care se intorc din vacanța din unele state europene aflate pe lista roșie vor fi testati obligatoriu. Sunt vizați italienii care revin din Spania, Croația, Malta și Grecia, potrivit stiri.tvr.ro.…

- Vor fi sau nu obligați elevii sa poarte masca in timpul orelor? In timp ce premierul Orban și Ministrul Sanatații, Nelu Tataru spun vehement ca este necesara și obligatorie masca de protecție in salile de clasa, Institutul National de Sanatate Publica crede ca masca ar trebui pusa doar in pauze.