Italienii vor ca ţara lor să rămână în zona euro Sondajele au fost realizate de institutele Euromedia si Piepoli si rezultatele au fost difuzate miercuri seara in emisiunea 'Porta a Porta' difuzata de postul de televiziune public RAI.



Euro a devenit un subiect al dezbaterii politice din Italia in perspectiva alegerilor care vor avea loc ulterior in acest an sau la inceputul lui 2019.



Ancheta sociologica realizata de Piepoli indica faptul ca 72% dintre italieni vor ca tara lor sa ramana in zona euro, iar 23% sustin contrariul. Cinci la suta dintre cei intervievati sunt indecisi.



