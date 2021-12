Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de un an despre care se crede ca a fost trimis de parintii sai sa traverseze Marea Mediterana a ajuns in siguranta pe micuta insula Lampedusa, in Italia, a anuntat sambata presa din Peninsula, citata de Arab News.

- Autoritațile italiene au reușit, dupa mai bine de o luna, sa recupereze datele din cutia negra a Pilatus PC-12, prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Milano Linate. Avionul era pilotat de miliardarul roman Dan Petrescu iar in accident au murit opt persoane. Conform Coriere della Sera…

- Un tanar in varsta de 17 ani din Italia a facut o mica avere, dupa ce a vandut certificate Covid false. Acesta s-a asociat in aceasta „ afacere ” cu pirați informatici ruși. In tot acest timp, parinții tanarului credeau ca lucreaza pentru firme de jocuri online. Autoritațile italiene au transmis ca…

- Doi tineri in varsta de 21 si 25 de ani au murit din cauza COVID-19, decesele lor fiind raportate duminica. Autoritatile spun ca ambii erau nevaccinati si aveau comorbiditati. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 427 de decese (202 barbati si 225 femei), din care 33 din trecut. Dintre…

- Autoritațile din Romania au raportat, azi, 413 decese asociate noului coronavirus, produse in ultimele 24 de ore, dintre care 18 sunt anterioare intervalului de referința. Dintre cele 413 decese, 2 au fost inregistrate la categoria de varsta 20-29 ani. Unul dintre aceste cazuri este cel al unui tanar…

- Nu doar in Romania au fost proteste fața de masurile luate din cauza pandemiei. Susținatorii mișcarii Vestele galbene au ieșit in mai multe orașe din Franța pentru a manifesta fața de pașapoartelor COVID și a vaccinarii obligatorii. Și in Italia au loc incidente similare. La Paris situația a degenerat…