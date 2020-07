Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o sedinta de circa noua ore, cu haos, imbranceli si replici acide, sesiunea de primavara s-a incheiat, luni, la miezul noptii. Deputatii au votat o hotarare in acest sens.Sesiunea ordinara s-a incheiat fara luari de cuvant, dar cu intonarea imnului de stat.

- Primaria Capitalei ofera un ajutor financiar de 200 lei bucureștenilor care pleaca in Grecia și alte destinații de vacanța pentru a se testa de COVID-19 , potrivit unui proiect adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului București. Primarul Gabriela Firea spune ca vrea sa vina in sprijinul…

- Plecarea in vacanța in Grecia s-a transformat intr-o adevarata lupta pentru o programare pentru testul de coronavirus. Clinicile private sau spitalele de stat abia mai fac fața cererilor, iar in unele locuri s-a incheiat lista de rezervari pe luna iulie. In plus, testele costa mult, spun unii cetațeni,…

- Aeroportul Timișoara anunța lansarea curselor charter de vacanța de la 1 iulie, spre Rhodos, Skiathos și Creta. Locuitorii din vestul țarii au posibilitatea sa ajunga la Marea Neagra. Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa calatoreasca din Timișoara spre: Rhodos – un zbor…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a demarat o campanie de informare prin intermediul careia incurajeaza angajatorii sa ofere vouchere de vacanța salariaților. In sectorul privat, voucherele de vacanța pot fi acordate tuturor angajatilor care au un contract individual de munca, iar…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, joi, un apel pentru respectarea regulilor de prevenire și combatere a pandemiei COVID-19care au ramas in vigoare.Acesta s-a aratat ingrijorat de creșterea numarului de cazuri noi de coronavirus.Iata care sunt principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:„Sunt…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aratat ingrijorat, miercuri, de creșterea numarului de cazuri noi de COVID-19 din ultimele zile și a facut un apel pentru respectarea regulilor care au ramas in vigoare.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca vacanțele trebuie organizate cu precauție in acest an, pentru a evita riscul de contaminare cu coronavirus. „Eu cred ca in tarile relativ apropiate, care au o incidenta mai mica decit la noi, pot sa mearga in vacanta, Dar…