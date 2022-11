Mii de italieni cer un „moratoriu” asupra plații facturilor la gaze sau de electricitate, in condițiile in care prețurile la energie au crescut cu 44% in decurs de un an in aceasta țara. O mișcare de protest a luat amploare in Italia in ultimele saptamani: refuzul de a plati facturile la gaze sau de electricitate, […] The post Italienii refuza sa plateasca facturile la energie, proteste in intreaga țara. „Ca sa putem trece iarna” first appeared on Ziarul National .