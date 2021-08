Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor calatori cu avionul, trenul, autobuzul, vaporul sau feribotul vor trebui sa arate certificatul digital, sau Green Pass, cum este numit in Italia, care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala.Sunt și cateva excepții, in care nu este nevoie de certificatul COVID.Astfel, persoanele…

- Incepand de vineri, certificatul verde a devenit obligatoriu și in Italia. Fara acesta nu se mai intra in restaurante și baruri, la spectacole in aer liber, competiții sportive, muzee, piscine și centre spa. Doar busericile nu il cere. Certificatul verde a devenit obligatoriu in interiorul restaurantelor…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…

- Autoritațile constanțene iau noi masuri pe Litoral, ca urmare a creșterii numarului de imbolnaviri de COVID-19. In zonele aglomerate ar putea aparea patrule, care sa verifice daca turistii respecta restrictiile. Vor fi si controale in mijloacele de transport in comun si in restaurante. “Este o perioada foarte…

- China va interzice accesul persoanelor nevaccinate impotriva Covid-19 in școli, spitale, supermarketuri, mijloace de transport in comun și alte locuri publice, potrivit Insider. Masura este așteptata sa intre in vigoare la finalul lunii iulie și va fi adoptata in cel puțin 12 din cele 22 de provincii…

- Imaginile au fost inregistrate in luna aprilie, imediat dupa ce deținuții au protestat fața de masurile anti-Covid. Au fost facute publice miercuri de catre cotidianul Domani. In inregistrarea video se vede cum mai mulți agenți de securitate cu caști și bastoane lovesc cu putere deținuții. Bataia dateaza…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Documentul se va aplica de la 1 iulie 2021 pentru o perioada de 12 luni. Plenul PE a aprobat noile reglementari referitoare la certificatul COVID…

- Masura a fost luata pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene si pentru a contribui la redresarea economica, indica un comunicat al Parlamentului European. Certificatul digital va fi emis gratuit de autoritatile nationale si va fi disponibil in format digital sau pe suport de hartie…