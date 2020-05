Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inceput eliminarea treptata a restricțiilor impuse dupa ce țara a devenit epicentrul raspindirii coronavirusului in Europa, transmite The Guardian. Se precizeaza ca de luni, 4 mai, italienii vor putea sa se deplaseze prin regiunea lor, cu condiția purtarii obligatorii a maștilor de protecție.…

- Ziarul Unirea Romanii din diaspora nu pot veni spre Romania cu autobuzele: Transportul rutier a fost suspendat spre mai multe țari Marcel Vela, Ministrul de Interne, a anunțat ca se va interzice transportul rutier catre mai multe țari din Europa. Practic, cetațenii romani nu vor putea veni spre țara…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Italia a anuntat o oarecare acalmie a pandemiei coronavirusului, dar tragediile individuale sunt extrem de dure. "Sunt vecina. Soțul meu ne-a lasat. L-au dus deja la cimitir, dar eu nu am putut sa merg, sunt tot in carantina." Este realitate cumplita a oamenilor care traiesc in carantina, in Italia.…

- Coronavirus. Spania intra in carantina, dupa ce numarul cazurilor a crescut alarmant, cu 1.500 intr-o singura zi. Spania se inchide la nivel național ca masura impotriva coronavirusului ca parte a masurilor de stare de urgența, relateaza El Mundo și Cadena Ser, scrie Reuters. Numarul cazurilor de coronavirus…

- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- 168 de persoane au murit, marți, în Italia. A crescut foarte mult, pentru o singura zi, și bilanțul îmbolnavirilor. Italienii se pot deplasa doar la serviciu sau pentru urgențe personale. Masuri de carantina au fost luate și la Vatican. Bazilica și piața Sfântul Petru au fost închise…

- Cu un numar urias de morți si bolnavi, intreaga Italie intra in carantina. Premierul Giuseppe Conte a anuntat ca masurile luate in zona rosie vor fi extinse la nivelul intregii tari. Practic, intreaga Italie va fi astfel in carantina.