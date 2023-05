Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Chivu (42 de ani) e vazut de Gazzetta dello Sport favorit sa-i ia locul lui Simone Inzaghi, daca situația la Inter nu se schimba: „Cristian e pregatit, ar fi un semnal puternic pentru echipa!” „Chivu iese la incalzire. Inter este ingrijorata, Inzaghi a ajuns la limita și Cristian e pregatit…

- Italienii se plang de faptul ca Lecce U19, liderul din campionatul Primavera, nu are niciun peninsular in echipa standard. In schimb, 4 romani se regasesc in primul „11”. Pantaleo Corvino a creat o adevarata multinaționala și a dus-o pe Lecce U19 aproape de titlu in campionatul Primavera. Cu 10 etape…

- Varianta surpriza inaintata azi de publicația Sport Italia: Daniel Boloca (24 de ani) romanul care evolueaza pentru Frosinone, in Serie B, s-ar afla pe lista lui Lazio! Italienii sunt in cautarea unui mijlocaș, mai ales ca risca sa-l piarda in vara pe Sergej Milinkovic-Savic, fotbalistul aflat in atenția…

- Chipul unui tanar Diego Armando Maradona privește de pe o pictura murala din Piața Miracolelor din Napoli, urmarind cum orașul se pregatește pentru o sarbatoare de care nu s-a mai bucurat de cand starul argentinian al fotbalului era la apogeu, in urma cu mai bine de 30 de ani.Miracolele pentru napoletani,…

- In urma incidentului feroviar care a avut loc in Galati, sambata seara, un angajat CFR Calatori si a pierdut viata.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a decis o serie de masuri menite sa creasca nivelul de siguranta al calatorilor, dar si al personalului CFR Calatori.Iata…

- Premierul a cerut monitorizarea si coordonarea transpunerii in practica a tuturor acestor decizii care se iau la nivelul Guvernului, si sa existe o cooperare cu autoritatile locale astfel incat ”sa inteleaga toata lumea ca aici nu discutam despre a duce responsabilitatea de la nivel central la nivel…

- O mamica din Cluj-Napoca vrea sa recurga la o metoda ieșita din comun pentru a-și educa fetița de 5 anișori sa aprecieze ce are. Femeia a publicat pe un grup destinat mamicilor din Cluj un anunț in care le roaga sa o ajute cu identificarea unui loc „unde e saracia mare”. Clujeanca spera ca daca va expune…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Al Tai (locul 90 in Arabia Saudita), echipa lui Mirel Radoi, joaca acasa cu Al Ittihad (locul 4), in etapa #15. E al doilea meci al fostului selecționer pe banca arabilor, dupa 1-2 cu…