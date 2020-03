Italienii din Cuza Voda au revenit acasa. Sunt izolati la domiciliu si primesc hrana din partea autoritatilor locale

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani, care au revenit acasa din Italia, au aglomerat punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. La vama Nadlac 2 din judetul Arad s-au format cozi de masini, iar timpul de asteptare a fost de cel putin o ora. Potrivit autoritatilor locale, toate persoanele care vin din Italia pe la…

- Silvia Dumitrache, președintele Asociației Femeilor Romance din Italia, a vorbit in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre modalitatea in care italienii respecta regulile impuse de autoritați și a precizat ca nu va reveni in țara, din cauza epidemiei de coronavirus."Cei cu care eu sunt in legatura…

- Femeia se afla in izolare la domiciliu din data de 6 martie 2020, intrucat a revenit in țara din Italia (Ancona/Bologna). Femeia are izolata la domiciliu din data de 6 martie, dupa ce a revenit in țara din Italia – Ancona/Bologna. Sambata i-au fost recoltate probe pentru ca a avut dificultați de respirație,…

- Romanii care se intorc din Italia pentru a sarbatori Paștele acasa, in Romania, vor sta in izolare la domiciliu sau carantina timp de 15 zile, a anunțat ministrul Sanatații. Ministrul interimar al Sanatații Victor Costache a fost intrebat de jurnaliști, cum vede faptul ca, in perioada urmatoare, de…

- ”Cand ești in izolare la domiciliu, unele lucruri vin puțin mai greu, dar sunt la fel de frumoase!Va doresc tuturor o Primavara cel puțin la fel de minunata ca mirosul florilor mele preferate. PS: noi suntem bine, 7 zile deja au trecut”, a scris Mara Calista pe Facebook.Deputatul PNL Mara Calista si…

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 122 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți șase argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. Din primele informații, starea de sanatate…

- Primarul din Drobeta Turnu Severin si alti 12 functionari din Primarie sunt izolati acasa dupa ce au revenit in țara dintr-o delegatie din Milano, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Mehedinti, functionarii Primariei au fost intr-o delegatie la Milano, in perioada 15-19 februarie.…

- (foto: Pixabay) Patru cetațeni romani care s-au intors din Italia au intrat astazi in izolare la domiciliu, dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și au fost testați pentru coronavirus. Persoanele nu prezentau simptome in momentul in care s-au prezentat la spital, insa…