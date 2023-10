Stiri pe aceeasi tema

- Reuters a relatat in exclusivitate in august ca cea mai mare banca din Italia se apropie din ce in ce mai mult de a obtine aprobarea pentru a-si transfera afacerile din Rusia catre managementul local, pe masura ce pozitia Moscovei privind cedarile de active s-a schimbat. Intesa a refuzat sa comenteze.…

- Banca italiana Intesa Sanpaolo a obtinut aprobarea presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-si vinde sau ceda activele din Rusia, potrivit document postat vineri pe un site web al guvernului rus, transmite Reuters.Reuters a relatat in exclusivitate in august ca cea mai mare banca din Italia se apropie…

- Cel mai important lider al opoziției din Rusia, Alexei Navalnii, a pierdut marți, 26 septembrie, apelul intentat impotriva condamnarii la 19 ani de inchisoare pe care a primit-o luna trecuta, sentința care se adauga la pedeapsa pe care o ispașește deja, a anunțat un judecator al unui tribunal din Moscova,…

- Banca centrala a Rusiei a majorat marti rata dobanzii cheie cu 350 de puncte de baza, pana la 12%, o masura de urgenta pentru a incerca sa opreasca slabirea rublei fata de dolar, dupa un apel public al Kremlinului la o politica monetara mai stricta, relateaza Reuters. Sedinta extraordinara privind dobanda…

- Polonia, Lituania și Letonia ar putea decide impreuna sa iși inchida frontierele cu Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, daca vor avea loc, de-a lungul granițelor lor cu aceasta țara, incidente grave in care sa fie implicate forțele gruparii de mercenari Wagner, a declarat joi, 27 iulie, ministrul…

- Rusia s-a retras din acordul privind cerealele din Marea Neagra, care asigura exportul in siguranța al cerealelor ucrainene, deoarece acordul și-a pierdut sensul, a scris președintele rus, Vladimir Putin, intr-un articol publicat luni, potrivit agenției Reuters.

- Producatorul francez de lactate Danone analizeaza optiunile juridice dupa ce Moscova a anuntat ca a nationalizat subsidiara Danone din Rusia, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.Potrivit unui decret semnat duminica de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, participatiile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un „stoc suficient” de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters. ”Bineinteles, daca acestea sunt folosite impotriva…