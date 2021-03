Italienii de la Astaldi fac doar ce vor ei prin Romania? Construcția sau modernizarea unor drumuri naționale, sectoare de autostrada, poduri, tronsoane de cale ferata sau de metrou, sunt doar cateva din lucrarile pe care italienii de la Astaldi SPA s-au obligat prin contracte sa le execute in Romania. Am putea sa spunem chiar ca Astaldi SPA este chiar una dintre firmele norocoase, pentru ca a caștigat și caștiga in Romania o multitudine de contracte banoase pentru proiecte de infrastructura, de multe ori in detrimentul unor firme mai puțin celebre, dar mult mai capabile sa finalizeze lucrarile contractate. Problema cea mai mare este ca, pe langa intarzierile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

